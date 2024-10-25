Ілон Маск і Володимир Путін: хто багатший

На сьогодні американський підприємець та очільник компаній Tesla, SpaceX та X ( у минулому Twitter) Ілон Маск очолює рейтинг найбагатших людей світу. Про це свідчать дані Forbes.

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Видання оцінює капітал Ілона Маска в 272,5 мільярда доларів. Водночас Bloomberg інформує, що статки бізнесмена становлять 270 мільярдів доларів. Нагадаємо, що капітал Ілона Маска за день зріс на понад 30 мільярдів доларів після публікації звіту Tesla за третій квартал, який спровокував рекордне подорожчання акцій компанії.

Цікава деталь! Згідно з даними Forbes, розрив між першим та другий місцем у рейтингу найбагатших людей світу становить 61,2 мільярди доларів. Другу сходинку займає засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон.

Для порівняння, про особистий капітал Володимира Путіна відомо досить мало. Проте фінансист та економіст Вільям Браудер вважає, що статки очільника Кремля становлять приблизно 200 мільярдів доларів. Відповідну заяву він зробив у Сенаті США у 2017 році.

Однак існує, щонайменше, ще дві теорії щодо багатства Путіна. У першій йдеться про те, що Володимир Путін очолює структуру, яка схожа на мафію. Тобто він створює сприєтливі умови для збагачення своїх друзів та родичів, а натомість отримує своєрідні "відкати" у форматі різних активів. Друга теорія "говорить" про те, що всі історії про багатство Путіна – це блеф.

Водночас українські економісти ексклюзивно 24 Каналу пояснили, що формально ніякі активи з Володимиром Путіним пов'язати не можна. Зокрема, Олег Пендзин заявив, що існують активи, які пов'язують із російським президентом, але вони й зареєстровані на інших осіб. Тоді як Борис Кушнірук зауважив, що усі усвідомлюють, що Путін володіє значним багатством, але довести, що щось йому належить не так просто.