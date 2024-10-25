Капітал Ілона Маска збільшився десятки мільярдів доларів

Статки Ілона Маска різко зросли після публікації звіту Tesla за третій квартал, який спровокував рекордне подорожчання акцій компанії. Про це пише Markets Insider.

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Акції виробника електрокарів зросли в ціні на 22%. Завдяки цьому ринкова капіталізація компанії збільшилася на приблизно 150 мільярдів доларів. Головні причини такого зростання такі:

Кращі, ніж очікували показники за квартал;

Плани про зниження вартості автомобілів у 2025 році;

Прогноз Ілона Маска про зростання поставок автомобілів до 30% в наступному році.

На цьому фоні капітал Ілона Маска, який очолює рейтинг найбагатших людей у світі, зріс на понад 30 мільярдів доларів за день. Цей показник перетнув позначку в 270 мільярдів доларів.