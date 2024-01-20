Ілон Маск знову "наїхав" на Цукерберга: можливо, він заздрить його впливу в Meta

Ілон Маск знову почав критикувати Марка Цукерберга. Мільярдери відомо у всьому світі не лише різними заявами про один одного, але й спробою організувати реальний двобій. Водночас останній публічний прояв Маска більше схожий на заздрість до очільника Meta.

Нагадаємо, що Ілон Маск недавно поставив ультиматум перед радою директорів Tesla, оскільки він прагне отримати більше контролю над компанією. Тож, ціль бізнесмена – 25% акцій виробника електрокарів. На сьогодні його частка становить 13%.

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Критика та заздрість Ілона Маска

Один із варіантів для збільшення частки Маска у Tesla – структура акції подвійного класу. За такого сценарію, право голосу зростає без отримання більшої кількості акцій компанії. Проте у випадку Маска так не вийде, оскільки неможливо додати цю опцію після первинного публічного розміщення акцій Tesla на біржі. Нагадаємо, що компанія вийшла на фондовий ринок у 2010 році.

Що відомо про компанії з акціями подвійного класу Такі компанії зазвичай мають два або більше типів акцій з різними правами голосу. Як правило, один тип цінних паперів з більшим правом голосу пропонують засновникам або інвесторам, які підтримали компанію на ранніх етапах, а інший вид – для інших акціонерів з меншим правом голосу.

На відміну від Ілона Маска, Марк Цукерберг володіє акціями Meta, які гарантують йому право вирішального голосу у компанії, що еквівалентно 10 голосам на акцію. Для розуміння, ситуація виглядає ось так:

Частка Марка Цукерберга у Meta становить приблизно 13%;

Це дає йому понад 50% загальної кількості голосів;

Фактично мільярдер володіє правом вето на рішення інших акціонерів.

Схоже те, що Ілон Маск не може змінити структуру Tesla неабияк розлютила його. А його публічна реакція щодо цієї ситуації більше схожа на заздрість відносно Марка Цукерберга.

Iлон Маск засновник та генеральний директор компанії Tesla Дивно, що божевільна багатокласова структура акцій, як у Meta, яка дає наступним 20+ поколінням Цукербергів контроль, є нормальною до IPO, але навіть розумний подвійний клас не дозволений після IPO.

Нагадаємо, що у 2023 році Ілон Маск та Марк Цукерберг майже організували реальний двобій після чергової суперечки у соціальних мережах. Захід планували провести в італійському місті Рим, проте його скасували. На момент створення цього матеріалу, видання Bloombeg так оцінює капітали бізнесменів: