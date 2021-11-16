Илон Маск, капитал которого Forbes оценивает в 266,6 миллиарда долларов, уже вторично продает активы Tesla. В первой половине ноября 2021 года он за три дня продал около 4,5 миллиона акций компании, за которые получил ориентировочно 5 миллиардов долларов.
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Илон Маск снова продал акции Tesla
На этот раз миллиардер продал более 934 тысяч акций производителя электрокаров на 930 миллионов долларов, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Маск сделал этот шаг после того, как использовал опционы на покупку 2,1 миллиона акций компании стоимостью 6,24 доллара за штуку, говорится в официальных документах. Бизнесмен обязан уплатить налог на прибыль в разнице между ценой исполнения и справедливой рыночной стоимостью ценных бумаг Tesla, которая в понедельник колебалась на уровне 1013,39 доллара за акцию.
Илон Маск также вторично меньше чем за две недели реализовал опционы, которыми он владеет. 8 ноября миллиардер таким образом приобрел почти 2,2 миллиона ценных бумаг Tesla, сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Документы американского регулятора также свидетельствуют о том, что некоторые продажи активов самого богатого человека мира – это часть соответствующего торгового плана, принятого в сентябре. У Маска все еще есть миллионы опционов на акции, которые он должен использовать до истечения срока их действия в августе следующего года.