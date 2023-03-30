Ілон Маск розкрив нову вартість Twitter та поділився, якого результату очікує у майбутньому
Джерело:The New York Yimes
Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск, який з жовтня 2022 року є власником компанії Twitter, у листі до співробітників назвав актуальну вартість соціальної мережі.
Нагадаємо, що у 2022 році Ілон Маск заплатив за Twitter 44 мільярди доларів. До цього мільярдер кілька місяців змінював думку щодо свого наміру про придбання компанії.
Варте уваги Різке знецінення долара США: аналітик розповів, до чого варто готуватися
Маск назвав нову вартість Twitter
У листі до співробітників Ілон Маск виділив кілька аспектів, які стосуються актуального фінансового становища Twitter. Зокрема, йдеться про такі деталі:
- Бізнесмен попередив, що соціальна мережа все ще перебуває у досить хиткій фінансовій ситуації;
- Маск додав, що радикальні зміни у Twitter (масові звільнення, скорочення витрат) – необхідні кроки, аби уникнути банкрутства та оптимізувати операції.
Поточна вартість компанії Twitter становить приблизно 20 мільярдів доларів. Це трохи вище ринкової капіталізації Snap, що є материнською компанією соціальної мережі Snapchat. Йдеться про 18 мільярдів доларів. На думку Маска, одного дня капіталізація Twitter може сягнути 250 мільярдів доларів.
Цей показник різко впав на тлі швидких змін, які проводив Ілон Маск після придбання соціальної мережі. Крім того, у жовтні перевів Twitter у категорію приватних компаній. Цей крок знімає з них зобов'язання розкривати фінансові дані. Проте Маск визнав, що компанія втратила прибутки через втрату рекламодавців після того, як він став її новим власником.