Напомним, что в 2022 году Илон Маск заплатил за Twitter 44 миллиарда долларов. До этого миллиардер несколько месяцев менял мнение о своем намерении о приобретении компании.

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Маск назвал новую стоимость Twitter

В письме сотрудникам Илон Маск выделил несколько аспектов, касающихся актуального финансового положения Twitter. В частности, речь идет о таких деталях:

Бизнесмен предупредил, что социальная сеть все еще находится в достаточно шаткой финансовой ситуации;

Маск добавил, что радикальные изменения в Twitter (массовые увольнения, сокращение расходов) необходимы шаги, чтобы избежать банкротства и оптимизировать операции.

Текущая стоимость компании Twitter составляет примерно 20 миллиардов долларов. Это несколько выше рыночной капитализации Snap, являющейся материнской компанией социальной сети Snapchat. Речь идет о 18 миллиардах долларов. По мнению Маска, однажды капитализация Twitter может достичь 250 миллиардов долларов.

К теме! До изъятия акций Twitter с фондовой биржи, их стоимость колебалась на уровне 53,70 доллара за штуку. Рыночная капитализация составляла более 41 миллиард долларов, согласно данным CNBC.

Этот показатель резко упал на фоне скорых изменений, которые проводил Илон Маск после приобретения социальной сети. Кроме того, в октябре перевел Twitter в категорию частных компаний. Этот шаг снимает с них обязательство раскрывать финансовые данные. Однако Маск признал, что компания потеряла доходы из-за потери рекламодателей после того, как он стал ее новым владельцем.