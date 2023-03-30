Нагадаємо, що у 2022 році Ілон Маск заплатив за Twitter 44 мільярди доларів. До цього мільярдер кілька місяців змінював думку щодо свого наміру про придбання компанії.

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Маск назвав нову вартість Twitter

У листі до співробітників Ілон Маск виділив кілька аспектів, які стосуються актуального фінансового становища Twitter. Зокрема, йдеться про такі деталі:

Бізнесмен попередив, що соціальна мережа все ще перебуває у досить хиткій фінансовій ситуації;

Маск додав, що радикальні зміни у Twitter (масові звільнення, скорочення витрат) – необхідні кроки, аби уникнути банкрутства та оптимізувати операції.

Поточна вартість компанії Twitter становить приблизно 20 мільярдів доларів. Це трохи вище ринкової капіталізації Snap, що є материнською компанією соціальної мережі Snapchat. Йдеться про 18 мільярдів доларів. На думку Маска, одного дня капіталізація Twitter може сягнути 250 мільярдів доларів.

До теми! До вилучення акцій Twitter з фондової біржі, їхня вартість коливалася на рівні 53,70 долара за штуку. Ринкова капіталізація становила понад 41 мільярд доларів, згідно з даними CNBC.

Цей показник різко впав на тлі швидких змін, які проводив Ілон Маск після придбання соціальної мережі. Крім того, у жовтні перевів Twitter у категорію приватних компаній. Цей крок знімає з них зобов'язання розкривати фінансові дані. Проте Маск визнав, що компанія втратила прибутки через втрату рекламодавців після того, як він став її новим власником.