Ілон Маск пожертвував 5,7 мільярда доларів: на що можуть піти гроші

Засновник Tesla Ілон Маск віддав майже 5,7 мільярда доларів акціями компанії благодійній організації. Невідомо, яка це організація, але передача акцій відбулася у листопаді 2021 року.

Це сталося всього за 4 дні після того, як Всесвітня продовольча програма ООН відповіла Маску, як його 6 мільярдів допоможуть у боротьбі з голодом. Тож однією з теорій є те, що Маск пожертвував гроші на боротьбу з голодом. У Всесвітній продовольчій програмі ООН відмовляються коментувати цей крок, посилаючися на конфіденційність.

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Щоб поважати конфіденційність наших донорів, практика WFP завжди полягала в тому, щоб залишати будь-яке розкриття можливих внесків самим донорам,

– зазначив речник Всесвітньої продовольчої програми Стів Таравелла.

Ілон Маск та боротьба з голодом

Директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Біслі закликав найзаможніших людей світу підтримати організацію хоча б одноразово. Зокрема, він виділив Ілона Маска та Джеффа Безоса.

Мільярдер відповів, що готовий продати частину акцій Tesla, якщо ВПП відкрито повідомить, як це допоможе врятувати людство від голоду.

Згодом в ООН представили план, на який потребували 6,6 мільярда доларів.

Зараз Ілон Маск має 172,6 мільйона акцій компанії Tesla. А це приблизно на 2 мільйони акцій більше, ніж він мав, коли почав продавати акції для сплати податків та передав частину на благодійність.

Іншою теорією є, що Ілон Маск спрямував пожертвування до власної благодійної організації Musk Foundation, яку він заснував у 2002 році. І вже звідти буде фінансувати окремі проєкти.

Що відомо про благодійність Маска

У 2012 році Ілон Маск пообіцяв віддати принаймні половину свого багатства за життя або після смерті.

Але до минулого року про пожертвування Маска було мало відомо.

Натомість у 2021 році Маск оголосив про премію в розмірі 100 мільйонів доларів, спрямовану на розв'язання проблеми зміни клімату, здійснив внесок в розмірі 1 мільйона доларів у техаський продовольчий банк, пожертвував 50 мільйонів доларів на дослідження дитячого раку тощо.

У понеділок акції Tesla на закритті ринку коштували 875 доларів, за даними Yahoo!Finance.