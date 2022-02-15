Это произошло всего через 4 дня после того, как Всемирная продовольственная программа ООН ответила Маску, как его 6 миллиардов помогут в борьбе с голодом. Так что одной из теорий является то, что Маск пожертвовал деньги на борьбу с голодом. Во Всемирной продовольственной программе ООН отказываются комментировать этот шаг, ссылаясь на конфиденциальность.

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Чтобы уважать конфиденциальность наших доноров, практика WFP всегда заключалась в том, чтобы оставлять любое раскрытие возможных взносов самим донорам,

– отметил представитель Всемирной продовольственной программы Стив Таравелла.

Илон Маск и борьба с голодом

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли призвал самых богатых людей мира поддержать организацию хотя бы единовременно. В частности, он выделил Илона Маска и Джеффа Безоса.

Миллиардер ответил, что готов продать часть акций Tesla , если ВПП открыто сообщит, как это поможет спасти человечество от голода.

Впоследствии в ООН представили план, в котором нуждались в 6,6 миллиарда долларов.

Интересно! Сейчас у Илона Маски 172,6 миллиона акций компании Tesla. А это примерно на 2 миллиона акций больше, чем у него было, когда начал продавать акции для уплаты налогов и передал часть на благотворительность.

Другой теорией является то, что Илон Маск направил пожертвования в собственную благотворительную организацию Musk Foundation, которую он основал в 2002 году. И уже оттуда будет финансироваться отдельные проекты.

Что известно о благотворительности Маска

В 2012 году Илон Маск пообещал отдать хотя бы половину своего богатства за жизнь или после смерти.

Но до прошлого года о пожертвованиях Маска было мало известно.

В 2021 году Маск объявил о премии в размере 100 миллионов долларов, направленной на решение проблемы изменения климата, внес вклад в размере 1 миллиона долларов в техасский продовольственный банк, пожертвовал 50 миллионов долларов на исследование детского рака и т.д.