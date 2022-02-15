Це сталося всього за 4 дні після того, як Всесвітня продовольча програма ООН відповіла Маску, як його 6 мільярдів допоможуть у боротьбі з голодом. Тож однією з теорій є те, що Маск пожертвував гроші на боротьбу з голодом. У Всесвітній продовольчій програмі ООН відмовляються коментувати цей крок, посилаючися на конфіденційність.
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Щоб поважати конфіденційність наших донорів, практика WFP завжди полягала в тому, щоб залишати будь-яке розкриття можливих внесків самим донорам,
– зазначив речник Всесвітньої продовольчої програми Стів Таравелла.
Ілон Маск та боротьба з голодом
- Директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Біслі закликав найзаможніших людей світу підтримати організацію хоча б одноразово. Зокрема, він виділив Ілона Маска та Джеффа Безоса.
- Мільярдер відповів, що готовий продати частину акцій Tesla, якщо ВПП відкрито повідомить, як це допоможе врятувати людство від голоду.
- Згодом в ООН представили план, на який потребували 6,6 мільярда доларів.
Іншою теорією є, що Ілон Маск спрямував пожертвування до власної благодійної організації Musk Foundation, яку він заснував у 2002 році. І вже звідти буде фінансувати окремі проєкти.
Що відомо про благодійність Маска
- У 2012 році Ілон Маск пообіцяв віддати принаймні половину свого багатства за життя або після смерті.
- Але до минулого року про пожертвування Маска було мало відомо.
- Натомість у 2021 році Маск оголосив про премію в розмірі 100 мільйонів доларів, спрямовану на розв'язання проблеми зміни клімату, здійснив внесок в розмірі 1 мільйона доларів у техаський продовольчий банк, пожертвував 50 мільйонів доларів на дослідження дитячого раку тощо.
У понеділок акції Tesla на закритті ринку коштували 875 доларів, за даними Yahoo!Finance.