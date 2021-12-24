Ілон Маск натякнув, чому підтримує Dogecoin: до чого тут біткойн та нові багатії

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск є одним із найвідоміших прихильників криптовалют у світі. Він особисто володіє і біткойном, і Dogecoin. Проте бізнесмен зробив цікаву заяву про ці монети.

Ілон Маск натякнув на те, що його підтримка Dogecoin пов'язана з тим фактом, що криптовалюта-мем працює завдяки підривній масовій спільноті, на відміну від біткойна, з його прихильниками з Волл-стріт.

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Ілон Маск виділив Dogecoin

Ілон Маск брав участь у дискусії у твітер щодо того, хто має владу у світі криптовалют, яку проводили, зокрема, прихильник біткойна та колишній гендиректор Twitter Джек Дорсі та творець Dogecoin Біллі Маркус. Останній в одному з твітів написав, що його ціль створювати щось, заробляти гроші та отримувати задоволення.

Біллі Маркус додав, що він звик до корпоративного істеблішменту і не бачить жодного суттєвого відриву від цього середовища, а біткойн просто дає владу новим багатим людям. У відповідь генеральний директор Tesla написав, що саме тому він підтримує Dogecoin. Додамо, що наприкінці жовтня Ілон Маск повідомив, якими цифровими монетами він володіє. До його портфеля потрапили лише три криптовалюти:

Біткойн,

Ethereum,

Dogecoin.

Forbes оцінює капітал Ілона Маска удоларів. За версією Bloomberg , бізнесмен володіє такими ж статками. Мільярдер очолює рейтинг найбагатших людей світу.

Ілон Маск виділив Dogecoin / Фото Getty Images