Більше не мільярдер: на скільки з лютого 2022 року збіднів Коломойський

Український бізнесмен Ігор Коломойський, який зараз перебуває під вартою, наразі. На цьому тлі знову набуває актуальності тема статків Коломойського.

У новому дослідженні йдеться про стан бізнесу Ігоря Коломойського з 24 лютого 2022 року. До початку повномасштабного вторгнення його особистий капітал оцінювали у 2 мільярди доларів, що було піковим значенням з 2014 року.

Зверніть увагу Популярна технологія формує масштабну "бульбашку" у США: можливості та ризики

Ігор Коломойський більше не мільярдер

У вересні 2023 року статус Ігоря Коломойського серйозно змінився. По-перше, він отримав відразу дві підозри за тиждень та наразі перебуває під вартою. Йдеться про провадження СБУ, БЕБ та НАБУ.

По-друге, Ігор Коломойський більше не мільярдер. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну статки бізнесмена зменшилися у 2,5 раза. Наразі його капітал оцінюють у 835 мільйонів доларів.

Загалом з лютого 2022 року Коломойський втратив один із головних активів зі свого портфеля – найбільшу компанію з видобування нафти "Укрнафту". Цю компанію разом з "Укртатнафтою" восени минулого року примусово вилучили на користь держави.

Нагадаємо про динаміку статків Коломойського в останні роки: