Через це ви можете втратити пенсію з квітня: важлива інформація для українців

У квітні частина українських пенсіонерів може втратити виплати. Йдеться про тих осіб, які своєчасно не пройшли ідентифікацію. Окрім цього, є важливий нюанс, чому пенсія може бути скасована.

Хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію?

Ідентифікацію мають проходити пенсіонери на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), повідомляє ПФУ.

Читайте також Нові надбавки до пенсій весною: хто отримає від 300 до 2 595 гривень додатково

Або ті, які виїхали за кордон. Тобто, перебувають за межами країни не менш як 183 дні.

Зверніть увагу! Також проходити ідентифікацію мають пенсіонери, які виїхали з ТОТ.

Рішення про проходження чи непроходження ідентифікації приходить на електронну пошту пенсіонера. Або ж на адресу його помічника. Йдеться саме про ту пошту, що була вказана в заяві на проведення відеоідентифікації, повідомляє Пенсійний фонд.

Крім того, якщо пенсіонер зазначив у заяві свій індивідуальний податковий номер, інформацію про проходження ідентифікації також буде відображено в особистому кабінеті пенсіонера на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі "Мої звернення",

– вказує ПФУ.

Зауважимо, що окрім проходження ідентифікації, пенсіонер має надати декларацію про неотримання виплат від Росії. Це також необхідно встигнути зробити до 1 квітня 2026 року.

Важливо! Навіть, якщо ви пройшли ідентифікацію, потрібно перевірити чи вона була зарахована.

Що ще важливо знати про ідентифікацію у 2026 році?