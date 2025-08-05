На сколько Hugo Boss повысит цены?

Как сообщил финансовый директор Ив Мюллер, компания намерена внести умеренную корректировку цен на коллекции весны 2026 года. Исключение составит Китай, где спрос на продукцию Hugo Boss особенно низкий – там цены останутся неизменными, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Решение о повышении цен было принято вслед за аналогичными шагами других компаний, включая Adidas, Hermеs International, и Nike, которые ранее уже увеличили стоимость своей продукции в США.

Я считаю, что мы действовали достаточно сдержанно. За последние четыре-пять лет динамика цен была очень умеренной,

– отметил Мюллер.

По его словам, компания продолжает делать акцент на оптимальном соотношении цены и качества.

Почему Hugo Boss повысит цены?

Доля американского рынка в общем объеме продаж Hugo Boss составляет около 15%, что ниже, чем у многих конкурентов.

При этом примерно половина продукции, реализуемой в США, поставляется из Европы, в частности из Турции, на импорт из которой США ввели 15-процентные пошлины.

Интересно! На Китай приходится менее 5% поставок.

После публикации финансовой отчетности за второй квартал, которая превзошла ожидания, акции Hugo Boss выросли на 0,4% Компания также подтвердила годовой прогноз.

Очевидно, что приверженность Boss к ценовой дисциплине становится важным защитным фактором в условиях растущей тарифной и макроэкономической неопределенности,

– заявили в аналитической записке эксперты Jefferies.

Генеральный директор Дэниел Гридер, который переориентировал бренд на более молодую аудиторию, стремится обеспечить его дальнейший рост путем жесткого контроля расходов.

Однако реализация стратегии модернизации в прошлом году столкнулась с трудностями из-за сокращения потребительских расходов на ключевых рынках.