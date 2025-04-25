Кіпрська компанія отримала контроль над Monobank

У Monobank змінили структуру власності. Це стало можливим після спеціального дозволу від Антимонопольного комітету України.

Хто власники Monobank

Компанії Crestline Limited, яка зареєстрована на Кіпрі, отримала дозвіл від Антимонопольного комітету України (АМКУ) на отримання контрольного пакета ТОВ "Фінтех Бенд". Про це пише 24 Канал з посиланням на АМКУ.

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Для розуміння, "Фінтех Бенд" – це розробник та технологічний оператор Monobank, який функціонує на базі Універсал Банку. Наразі сума угоди не відома, але додають, що вона була погоджена з всіма сторонами, які були залучені до процесу.

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Співзасновник Monobank Олег Гороховський також прокоментував угоду. Зокрема, він розкрив нові деталі щодо структури власності компанії. За його словами, він разом з Михайлом Рогальським збільшили свої частки в "Фінтех Бенді" через Crestline Limited. Раніше кіпрській компанії Crestline Limited належало всього 0,08%.

За даними YouControl, на сьогодні Олег Гороховський та Михайло Рогальський володіють частками у розмірі 31,96% напряму. Крім того, їм ще належать частки у розмірі 5,24% через посередників. Співвласниками компанії також є Євгенія Кривенко та кіпрська компанія Nisets Limited, які мають частки по 14%, а також Дар’я Букрєєва з 8%.

Цікаво! У березні у Monobank запустили збір коштів на "ядерку". Це сталося після сварки Зеленського та Трампа у Білому домі. За 15 годин банк зібрав понад 20 мільйонів гривень.

Олег Гороховський додав, що структуру власності змінили відповідно до стратегії розвитку компанії. Крім того, він додав, що кіпрські компанії Crestline та Nisets необхідні для зручності управління. Гороховський наголосив, що компанії сплачують податки в Україні, оскільки мають статус податкових резидентів.