Світові ціни на нафту сьогодні

У п'ятницю, 25 квітня, ціни на нафту зростають другий день поспіль. Проте еталонні бренди нафти завершать тиждень із суттєвим спадом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта дорожчає, оскільки є ознаки, що торгова війна між США та Китаєм піде на спад. Тоді як ОПЕК+ розгляне чергове прискорене збільшення видобутку нафти в червні.

До теми! У Росії оновили прогноз цін на нафту в 2025 році. Російська влада готується до суттєвого обвалу цін на чорне золото, Зокрема, очікують, що середня ціна нафти Urals буде коливатися на рівні 56 доларів за барель.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 43 центи. Марка нафти торгується на рівні 66,98 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate додала в ціні на 42 центи. Ціна американської нафти коливається на рівні 63,21 долара за барель. Обидва сорти нафти на шляху до суттєвого обвалу за тиждень.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: