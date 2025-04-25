Кто владельцы Monobank

Компании Crestline Limited, которая зарегистрирована на Кипре, получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на получение контрольного пакета ООО "Финтех Бэнд". Об этом пишет 24 Канал з ссылкой на АМКУ.

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Для понимания, "Финтех Бэнд" – это разработчик и технологический оператор Monobank, который функционирует на базе Универсал Банка. Сейчас сумма сделки не известна, но добавляют, что она была согласована со всеми сторонами, которые были вовлечены в процесс.

Что такое общество с ограниченной ответственностью или ООО Это организация, субъект хозяйствования, уставный капитал которой разделен на доли, размер которых устанавливается уставом общества.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский также прокомментировал сделку. В частности, он раскрыл новые детали относительно структуры собственности компании. По его словам, он вместе с Михаилом Рогальским увеличили свои доли в "Финтех Бенди" через Crestline Limited. Ранее кипрской компании Crestline Limited принадлежало всего 0,08%.

По данным YouControl, на сегодня Олег Гороховский и Михаил Рогальский владеют долями в размере 31,96% напрямую. Кроме того, им еще принадлежат доли в размере 5,24% через посредников. Совладельцами компании также Евгения Кривенко и кипрская компания Nisets Limited, которые имеют доли по 14%, а также Дарья Букреева с 8%.

Интересно! В марте в Monobank запустили сбор средств на "ядерку". Это произошло после ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме. За 15 часов банк собрал более 20 миллионов гривен.

Олег Гороховский добавил, что структуру собственности изменили в соответствии со стратегией развития компании. Кроме того, он добавил, что кипрские компании Crestline и Nisets необходимы для удобства управления. Гороховский отметил, что компании платят налоги в Украине, поскольку имеют статус налоговых резидентов.