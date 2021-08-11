Наразі капітал Данготе оцінюють у 17,8 мільярда доларів. Він займає 118 сходинку в рейтингу Bloomberg. Для порівняння минулого року його статки становили 14,8 мільярда доларів. За даними Forbes, бізнесмен має 12 мільярдів доларів.

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Чим займається єдиний мільярдер з Нігерії

Мільярдер контролює конгломерат Dangote Industries, який має чимало підприємств як в Нігерії, так і в інших країнах Африки. Корпорація володіє найбільшим виробником цементу в Африці – Dangote Cement. Ця компанія у 2019 році заробила 2,5 мільярда доларів. Сфера інтересів Данготе також поширюється на виробництво цукру, солі, олії, добрив та пакування продуктів.

Аліко Данготе є ще й найбагатшою людиною Африки. Мільярдер отримує це звання вже восьмий рік підряд. До рейтингу Bloomberg також потрапили й інші підприємці з цього континенту:

Йоханн Руперт з капіталом у 10,1 мільярда доларів;

доларів; Нікі Оппенгеймер, статки якого оцінюють у 7,8 мільярда доларів,

доларів, Натан Кірш, з капіталом у 7,1 мільярд а доларів.

а доларів. Нассеф Савіріс зі статком у 6,9 мільярда доларів.