Сейчас капитал Данготе оценивается в 17,8 миллиарда долларов. Он занимает 118 место в рейтинге Bloomberg . Для сравнения в прошлом году его состояние составляло 14,8 миллиарда долларов. По данным Forbes , бизнесмен имеет 12 миллиардов долларов.

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Чем занимается единственный миллиардер из Нигерии

Миллиардер контролирует конгломерат Dangote Industries, который имеет немало предприятий в Нигерии и других странах Африки. Корпорация владеет крупнейшим производителем цемента в Африке – Dangote Cement. Эта компания в 2019 году заработала 2,5 миллиарда долларов. Сфера интересов Данготе также распространяется на производство сахара, соли, масла, удобрений и упаковку продуктов.

Алико Данготе также является самым богатым человеком Африки. Миллиардер получает это звание уже восьмой год подряд. В рейтинг Bloomberg также попали и другие предприниматели с этого континента:

Йоханн Руперт с капиталом в 10,1 миллиарда долларов;

Ники Оппенгеймер, состояние которого оценивается в 7,8 миллиарда долларов,

Натан Кирш, с капиталом в 7,1 миллиарда а долларов.

Нассеф Савирис с состоянием в 6,9 миллиарда долларов.