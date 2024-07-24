Близько 20% від бюджету Росії: хто купує нафту в Москви

Російська нафта є одним із лідерів на світовому ринку, попри санкції від країн Заходу. Все завдяки країнам, які купують цей ресурс регулярно.

Хто купує нафту в Росії

У коментарі для 24 Каналу Олег Гетман пояснив, що після того, як більшість країн запровадили санкції, зокрема по стелі ціни, деякі найбільші покупці все ж залишилися з Росією.

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Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Це Китай та Індія. Вони споживають понад 80% російської нафти. Інколи до них доєднується Туреччина, Єгипет і кілька європейських країн. Це країни, які ще по трубі купують нафту. Але це вже дрібні обсяги.

Проте є і позитивні новини – через таку кількість санкцій, покупців залишилось дуже мало, і вони витискають з Росії найкращу ціну. Нині розрив між світовим Brent та Urals знов сягає приблизно 20 доларів. Тобто Urals торгується на 20 доларів за барель дешевше. І це скорочує прибутки країни.

Скільки Росія заробляє на продажі нафти

Гетман наголосив, що доходи саме до федерального бюджету від нафти та газу разом були близько 40%.

На нафту припадає близько 25% – десь понад 100 мільярдів доларів на рік.

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Що з ціною на російську нафту Urals

На початку року російська нафта Urals коштувала 60,31 долара за барель, що поки що найнижчий показник цього року.

Свого піка вартість нафти досягла 7 квітня – 84,41 долара, проте до 19 травня стався спад і ціна опустилася до 70,34 долара за барель. Такі гірки були характерними і для інших марок нафти.

Цінова стеля на Urals у 60 доларів

Нині ціна Urals складає 77,56 долара за барель.

Країни "Великої сімки", ЄС та Австралія запровадили обмеження ціни на російську нафту, що постачається морським транспортом, на рівні 60 доларів за барель. Це рішення було прийнято після того, як 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження були введені на постачання нафтопродуктів з Росії.

Проте вже у квітні Росія почала порушувати обмеження країн заходу та продавати свою нафту по вартості 75 доларів за барель. США уважно стежать за зростанням цін на нафту і пов'язують його з більшими геополітичними факторами.

Зростання цін пов'язують з транспортуванням нафти марки Urals з портів Балтійського та Чорного морів, передає Bloomberg.

Скільки нафта приносить грошей для бюджету Росії

Відповідно до законодавства, західні компанії, які беруть участь у транспортуванні російської нафти, зобов'язані отримати спеціальний документ, який підтверджує, що ціна вантажу не перевищує 60 доларів за барель.

Російський уряд повідомив, що виділив значну суму в 10,7 трильйона рублів від продажу нафти і газу у федеральному бюджеті в 2024 році. Цей розподіл знаменує собою значне зростання на 21% порівняно з попереднім, 2023 роком. Різке зростання доходів є довгоочікуваним полегшенням після того, як у 2023 році доходи знизилися на 24% через падіння цін на нафту і скорочення експорту газу.

Після вторгнення в Україну Росія помітно збільшила витрати на оборону і безпеку. В результаті країна вже два роки поспіль має річний дефіцит бюджету, що перевищує 3 трильйони рублів, що еквівалентно приблизно 2% її ВВП. Щоб покрити цей дефіцит, Росія вдалася до внутрішніх запозичень і використання коштів Фонду національного добробуту (ФНБ).

У червні доходи нафтової галузі зросли майже на 50% порівняно з минулим роком, що пояснюється коригуваннями, здійсненими виробниками у відповідь на міжнародні санкції та зростання цін на експортовану сиру нафту. Податки, пов'язані з нафтою, в червні зросли до 590,6 мільярда рублів (6,7 мільярда доларів), що є помітним збільшенням порівняно з 402,8 мільярда рублів за той самий місяць 2023 року.