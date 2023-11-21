Саудівська Аравія та Китай уклали угоди терміном на 3 роки. Це далеко не перші країни, які роблять кроки у сторону дедоларизації.

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Китай та Саудівська Аравія зробили ще один крок до дедоларизації

Зазначають, що поточна угода між вище згаданими країнами є відносно не великою, але вона може стати більш масштабною. Особливо, якщо враховувати, що Саудівська Аравія є найбільшим експортером нафти у світі. При цьому більшість угод укладають саме у доларах США.

Що таке валютний своп Це обмін потоками двох валют за певний період у майбутньому між сторонами угоди.

Водночас Китай – це найбільший імпортер нафти у світ. Росія досі залишається головним постачальником сировини для другої економіки світу. Проте за 2022 рік Китай імпортував нафту від Саудівської Аравії на 65 мільярдів доларів. Це приблизно 83% від загального експорту саудитів до Китаю.

У ширшому сенсі, таким чином, Китай просуває свою кампанію з посилення позицій юаня на міжнародній арені. Зокрема, це спроба скинути долар США з його п'єдесталу. Нагадаємо, що експерти з Бельгії оцінили, чи реально втілити в життя цей план.