Новий історичний рекорд: який дохід отримали майнери головної монети на крипторинку
Джерело:YCharts
Наприкінці квітня біткойн-майнери встановили новий історичний рекорд. Це пов'язують з протоколу Runes та зростанням важливого показника.
Новий історичний максимум, який пов'язаний із доходами майнерів біткойна, зафіксували 20 квітня 2024 року.
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Новий рекорд для майнерів біткойна
Згідно з даними YCharts, добовий дохід біткойн-майнерів сягнув 107,76 мільйона доларів. Це пов'язано із запуском нового протоколу Runes, який спровокував сплеск активно у мережі. Це також призвело до зростання середньої комісії за транзакцію.До теми! Попередній рекорд за рівнем доходів майнерів біткойна зафіксували у квітні 2021 року.
Того ж дня сталася ще одна важлива подія для біткойна – халвінг. Відразу після цього комісія у мережі коливалася від 91 долара до 112 доларів і більше. Варто додати, що комісія – це один із видів заробітку для майнерів. І після халвінгу надходження цих контрагентів зросли, а не скоротилися як прогнозували до цього.
Що таке халвінг
Варто додати, що середня комісія за транзакцію у мережі найвідомішої цифрової монети у світі на цю мить суттєво скоротилася до 34,84 долара. Попри значний спад, цей показник все ще утримується на значно вищому рівні ніж було до халвінгу біткойна.
На момент створення цього матеріалу, біткойн коштує майже 66 тисяч доларів. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 1,3 трильйона доларів. Цей показник зріс на 1,02%, за даними CoinMarketCap. Нагадаємо, що за кілька годин до халвінгу, біткойн демонстрував різкі коливання курсу.