Новий історичний рекорд: який дохід отримали майнери головної монети на крипторинку

Наприкінці квітня біткойн-майнери встановили новий історичний рекорд. Це пов'язують з протоколу Runes та зростанням важливого показника.

Новий історичний максимум, який пов'язаний із доходами майнерів біткойна, зафіксували 20 квітня 2024 року.

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Новий рекорд для майнерів біткойна

Згідно з даними YCharts, добовий дохід біткойн-майнерів сягнув 107,76 мільйона доларів. Це пов'язано із запуском нового протоколу Runes, який спровокував сплеск активно у мережі. Це також призвело до зростання середньої комісії за транзакцію.

Попередній рекорд за рівнем доходів майнерів біткойна зафіксували у квітні 2021 року.

Того ж дня сталася ще одна важлива подія для біткойна – халвінг. Відразу після цього комісія у мережі коливалася від 91 долара до 112 доларів і більше. Варто додати, що комісія – це один із видів заробітку для майнерів. І після халвінгу надходження цих контрагентів зросли, а не скоротилися як прогнозували до цього.

Що таке халвінг Це фундаментальний процес, під час якого фіксують зменшення винагороди за майнінг та перевірку нових блоків на 50%. У результаті майнери заробляють лише половину кількості BTC за видобутий блок. Ця подія відбувається кожні 4 роки. Цього разу винагорода впаде з 6,25 BTC до 3,125 BTC за блок. Це фундаментальний процес, під час якого фіксують зменшення винагороди за майнінг та перевірку нових блоків на 50%. У результаті майнери заробляють лише половину кількості BTC за видобутий блок. Ця подія відбувається кожні 4 роки. Цього разу винагорода впаде з 6,25 BTC до 3,125 BTC за блок.

Варто додати, що середня комісія за транзакцію у мережі найвідомішої цифрової монети у світі на цю мить суттєво скоротилася до 34,84 долара. Попри значний спад, цей показник все ще утримується на значно вищому рівні ніж було до халвінгу біткойна.

Новий рекорд біткойн майнерів / Скриншот з bitinfocharts

На момент створення цього матеріалу, біткойн коштує майже 66 тисяч доларів. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 1,3 трильйона доларів. Цей показник зріс на 1,02%, за даними CoinMarketCap. Нагадаємо, що за кілька годин до халвінгу, біткойн демонстрував різкі коливання курсу.