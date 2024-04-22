Як змінилася ситуація на ринку нафти за тиждень

У понеділок, 22 квітня, нафта Brent почала торги з ціною на 86,08 долара за барель. Сировина подешевшала на 1,21 долара або 1,4%.

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Травневі контракти на нафту WTI впали в ціні на 97 центів або 1,2% до 82,17 долара за барель. Тоді як червневі ф'ючерси на американську нафту, які більш активно торгуються, просіли в ціні на 1,23 долара до 80,99 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,70 долара за барель (- 0,68%)

Контракти WTI торгуються за ціною 82,81 долара за барель (- 0,40%).

До теми! США вирішили відновити нафтові санкції проти Венесуели. Головна причина – Ніколас Мадуро та його команда не повною мірою виконала свої зобов'язання щодо проведення виборів у 2024 році.

Що впливає на вартість нафти

Нафта почала тиждень із суттєвого спаду. Еталонні бренди нафти в середньому подешевшали більше ніж на 1%. Ключова причина – ринок "повернув" свій фокус до фундаментальних факторів, адже Ізраїль і Іран применшили ризик військової ескалації між ними.

Нагадаємо, що 13 квітня Іран провів безпрецедентну атаку на Ізраїль, інформує видання Reuters. Після цього Ізраїль також вдарив по іранській території.