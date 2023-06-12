Хакери з Північної Кореї за останні роки принесли своєму режиму мільярди доларів, які вони вкрали з рахунків банків та криптовалютних сервісів. Для влади країни – це одне із головних джерел доходів. Проте зараз у центрі увага остання крадіжка кіберзлочинців.

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Хакери з Північної Кореї привласнили мільярди доларів

За оцінками фахівців, у рамках останньої атаки хакери змогли вкрасти 3 мільярди доларів у криптовалюті. Їхньою ціллю були користувачі гри Axie Infinity. У компанії Chainalysis, яка спеціалізується на аналізі блокчейну, заявили, що це найбільша сума, яку їм вдалося вкрасти за останні 5 років.

Важливо! Ці кошти Північна Корея планує використати для фінансування власної ядерної програми.

Попередній так званий рекорд кіберзлочинці встановили завдяки крадіжці 600 мільйонів доларів. Тоді жертвою хакерів стала ігрова компанія Sky Mavis з В'єтнаму. Для реалізації цього плану використали троянську вірусну програму, яку передали одному з працівників компанії у рамках співбесіди.

Реакція США

Інцидент із крадіжкою 3 мільярдів доларів хакерами привернув увагу Білого дому та американських чиновників. Зокрема, фахівці з безпеки наголосили, що Північна Корея все більше уваги зосереджує саме на кібератаках. Зокрема, у країні докладають зусилля для удосконалення технічного оснащення, аби у майбутньому мати змогу здійснювати нові атаки та крадіжки.

У США підкреслили, що хакери фінансують ядерну програму Північної Кореї лише на половину. Нагадаємо, що у 2022 році кілька країн запровадили санкції проти чиновників з Північної Кореї, які пов'язані з ядерною програмою. Також обмеження наклали на хакерів, замішані у відмиванні грошей, кібератаках та крадіжках цифрових активів.