Хакеры из Северной Кореи за последние годы принесли своему режиму миллиарды долларов, которые украли со счетов банков и криптовалютных сервисов. Для власти страны – это один из главных источников доходов. Однако сейчас в центре внимание последняя кража киберпреступников.

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Хакеры из Северной Кореи присвоили миллиарды долларов

По оценкам специалистов, в рамках последней атаки хакеры смогли украсть 3 миллиарда долларов в криптовалюте. Их целью были пользователи игры Axie Infinity. В компании Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейна, заявили, что это самая большая сумма, которую им удалось украсть за последние 5 лет.

Важно! Эти средства Северная Корея намерена использовать для финансирования собственной ядерной программы.

Предыдущий так называемый рекорд киберпреступники установили благодаря воровству 600 миллионов долларов. Тогда жертвой хакеров стала игровая компания Sky Mavis из Вьетнама. Для реализации этого плана была использована троянская вирусная программа, которую передали одному из работников компании в рамках собеседования.

Реакция США

Инцидент с кражей 3 миллиарда долларов хакерами привлек внимание Белого дома и американских чиновников. В частности, специалисты по безопасности подчеркнули, что Северная Корея все больше внимания сосредотачивается именно на кибератаках. В частности, в стране прилагаются усилия по усовершенствованию технического оснащения, чтобы в будущем иметь возможность совершать новые атаки и кражи.

В США подчеркнули, что хакеры финансируют ядерную программу Северной Кореи всего на половину. Напомним, что в 2022 году несколько стран ввели санкции против чиновников из Северной Кореи, связанных с ядерной программой. Также ограничения наложили на хакеров, замешанные в отмывании денег, кибератаках и воровстве цифровых активов.