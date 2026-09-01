Чим Грузія замінила російську нафту

У Black Sea Petroleum підтвердили, що з 24 серпня переробляють виключно нафту неросійського походження, пише місцеве видання Business Media Georgia. Завод отримав сировину з двох країн.

Спершу довелося покладатися на "чорне золото" з Казахстану, яке підприємство почало приймати ще в липні. Ці постачання вже відобразили в офіційній зовнішньоторговельній статистиці Грузії.

Згодом там отримали партію нафти з Лівії – танкер Kriti Legend прибув 28 серпня та вже розпочав розвантаження. Причому закупівлі в північноафриканської країни планують продовжувати щонайменше до кінця 2027 року.

До слова, BSP активно комунікує з Єврокомісією в межах свого шестимісячного перехідного періоду, що передбачає відмову від російської нафти та диверсифікацію джерел сировини. Натомість у Брюсселі раніше зазначали, що здійснені кроки відповідають поставленій меті та визначеним термінам.

Хто не відмовився від російської нафти

Щоправда, сам Казахстан водночас розширює співпрацю з Кремлем в енергетичній галузі. Нещодавно вони домовилися, що:

НПЗ "Конденсат" у Західно-Казахстанській області прийматиме на перероблення сировину з країни-агресорки;

тоді як до 70% вироблених бензину та дизелю повертатимуть до Росії, а решту залишатимуть на внутрішньому ринку.

Місцева влада сподівається, що така домовленість допоможе залучити інвестиції в розширення підприємства та зберегти робочі місця. Паралельно на заводі триває реконструкція, яка має збільшити його потужність.