Що відомо про угоду в нафтовій галузі

Казахстанське підприємство прийматиме на перероблення російську сировину, постачаючи назад до країни-агресорки до 70% вироблених бензину та дизелю, повідомляє місцеве медіа "Курсив".

Натомість до 30% нафтопродуктів залишатимуться на внутрішньому ринку, хоча НПЗ також має право експортувати свою продукцію за межі Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

До слова, "Конденсат" розташований неподалік від кордону з Росією та не має трубопровідного сполучення ані з родовищами, ані з нафтотранспортною системою. Пальне та сировину перевозитимуть залізницею, і саме від її пропускної здатності нібито залежатимуть обсяги та терміни майбутніх постачань.

Власник (НПЗ – 24 Канал) не внесений до жодних санкційних списків, тому санкційна історія омине нас стороною,

– додав Єрлан Аккенженов.

Він сподівається, що співпраця дасть змогу залучити інвестиції в розширення підприємства та зберегти робочі місця. Окрім того, на заводі триває реконструкція, яка має збільшити його потужність.

Цікаво! Наразі "Конденсат" може виробляти лише по 200 тисяч тонн бензину і дизелю класу Євро-5 на рік. А от сировину з країни-агресорки він приймав і раніше, зокрема перейшовши на нафту з Татарстану у 2024 році.

Нагадаємо, Казахстан також значною мірою залежить від російської інфраструктури для експорту своєї нафти. Зокрема, близько 80% сировини країна постачає через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. У липні через атаки українських дронів його роботу тимчасово зупиняли, тому добовий видобуток "чорного золота" скоротили понад удвічі.