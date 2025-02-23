Які купюри приносять фінансову удачу
Особистою щасливою купюрою називають ту, на якій перші дві цифри номера банкноти збігаються з днем чи місяцем народження власника, повідомляє 24 Канал.
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Відповідно, найбільш потужним магнітом є та купюра, у якій в серійному номері є усі цифри з дня, місяця та року народження. При чому, послідовність цифрових значень ролі не грає.
Також щасливими купюрами називають:
- ті, де буквена серія збігається з ініціалами власника;
- купюри, де в номері є цифри 7 та 8 (якщо ці цифри повторюються та стоять поспіль, це ще краще);
- банкноти, де грошовий код 8 (аби обчислити грошовий код, потрібно скласти всі цифри номера купюри до однозначного числа).
Аби така купюра приносила удачу, її потрібно правильно використовувати:
- складайте цю купюру окремо від всіх у гаманці;
- не розмінюйте цю купюру і не давайте її в борг.