Які купюри приносять фінансову удачу

Особистою щасливою купюрою називають ту, на якій перші дві цифри номера банкноти збігаються з днем чи місяцем народження власника, повідомляє 24 Канал.

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Відповідно, найбільш потужним магнітом є та купюра, у якій в серійному номері є усі цифри з дня, місяця та року народження. При чому, послідовність цифрових значень ролі не грає.

Також щасливими купюрами називають:

ті, де буквена серія збігається з ініціалами власника;

купюри, де в номері є цифри 7 та 8 (якщо ці цифри повторюються та стоять поспіль, це ще краще);

банкноти, де грошовий код 8 (аби обчислити грошовий код, потрібно скласти всі цифри номера купюри до однозначного числа).

Аби така купюра приносила удачу, її потрібно правильно використовувати: