Какие купюры приносят финансовую удачу
Личной счастливой купюрой называют ту, на которой первые две цифры номера банкноты совпадают с днем или месяцем рождения владельца, сообщает 24 Канал.
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Соответственно, наиболее мощным магнитом является та купюра, у которой в серийном номере есть все цифры со дня, месяца и года рождения. Причем, последовательность цифровых значений роли не играет.
Также счастливыми купюрами называют:
- те, где буквенная серия совпадает с инициалами владельца;
- купюры, где в номере есть цифры 7 и 8 (если эти цифры повторяются и стоят подряд, это еще лучше);
- банкноты, где денежный код 8 (чтобы вычислить денежный код, нужно сложить все цифры номера купюры до однозначного числа).
Чтобы такая купюра приносила удачу, ее нужно правильно использовать:
- складывайте эту купюру отдельно от всех в кошельке;
- не разменивайте эту купюру и не давайте ее в долг.