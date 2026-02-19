По 4 500 гривень на кожного члена родини: в Україні запустили нову допомогу

В Україні зараз можна отримати спеціальну базову грошову допомогу. Вона надається в рамках експериментального проєкту. Фактично, таким чином об'єднали одразу декілька видів допомог в одну.

Що відомо про цю допомогу?

На цю допомогу мають право сім'ї з низьким доходом, повідомляє Міністерство соціальної політики.

Така допомога – це щомісячна виплата, що об'єднує декілька видів державної допомоги для сімей у складних життєвих обставинах. Тобто замість кількох окремих виплат родина отримує одну – базову, розраховану на всю сім'ю,

– вказує міністерство.

Оформити таку допомогу можуть всі потребуючі. Для цього потрібно звернутись у ПФУ. Водночас онлайн мають право отримати її лише ті, хто:

отримує виплати для одиноких матерів;

допомогу для малозабезпечених родин.

Який розмір базової соціальної допомоги?

Розмір базової соціальної допомоги для кожного члена родини визначається індивідуально. Він залежить від:

доходу;

базової величини, наразі вона – 4 500 гривень для кожного члена родини.

Станом на тепер, співвідношення таке:

100% від базової величини отримує перший член родини, тобто, той, хто подає заяву;

100% – отримує кожна дитина віком до 18 років;

100% – члени родини з інвалідністю I або II групи;

70% – кожен наступний член родини.

Аби вирахувати таку допомогу, потрібно визначити базову величину для цієї родини. А з цієї суми вже віднімається середньомісячний дохід. Йдеться про показник за останні 3 місяці.

Для осіб, які набули права на пенсію за віком або досягли 60-річного віку, але не мають достатньої кількості страхового стажу, розмір базової соціальної допомоги розраховується пропорційно їхньому страховому стажу,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Наразі це співвідношення таке:

якщо особа має стаж менш як 10 років – 53% від базової величини;

від 10 до 20 років – 62%;

від 20 до 30 років – 70%.

30 років і більше – 88%.

Важливі нюанси, відносно оформлення цієї допомоги