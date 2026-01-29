1,5 мільйона гривень для ветеранів: на що можна отримати гроші

Підтримка захисників, які повернулися додому, та допомога в їхній реалізації – запорука розвитку держави. Тож Український ветеранський фонд запускає відбір проєктів на грантову підтримку для втілення ідей ветеранів-підприємців.

Яку та скільки допомоги можна отримати?

Про те, із якою метою запускають грантову програму та кому можна податися, йдеться у повідомленні Українського ветеранського фонду.

Від 27 січня почався прийом заявок на грантову програму "ВАРТО: 4 роки підтримки". Йдеться про фінансовий ресурс для розвитку й масштабування справи для тих, хто повернувся з фронту.

Зазначається, що сума допомоги залежатиме від проєкту та його масштабів. Так, можна отримати мінімальну суму на свою ідею – 500 тисяч гривень. А максимальна буде втричі більшою – 1,5 мільйона гривень.

Хто може податися на грант?

Щоб подати заявку на грантову програму потрібно бути ФОПом або займатись незалежною професійною діяльністю. Тобто це ветерани, які офіційно зареєстровані та ведуть власну діяльність.

Також можна податись, як юридичні особи (ТОВ, ПП), але за певних умов. Компанія має бути зареєстрована не менше ніж за рік до подання заявки і 100% бізнесу повинні належати ветерану або ветеранам війни. Останній варіант можливий, якщо всі члени компанії – ветерани, або ж якщо ветерани володіють 100% статутного капіталу і є кінцевими бенефіціарами.

Зверніть увагу! Громадські та благодійні організації не можуть подати заявку на цей грант.

Які ще є гранти для ветеранів?

Крім того, є грант від держави для ветеранів та членів їхніх сімей. Про це йдеться на сторінці Державної служби зайнятості.

Аналогічно до умов УВФ грант надається на розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій. Проте податись можуть також люди з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей.

Такий грант не має мінімальної межі, але не може перевищувати певних меж. Наприклад, для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зокрема йдеться про підприємців, зобов'язані створити:

1 робоче місце – до 250 тисяч гривень включно;

2 робочих місця – понад 250 тисяч і до 500 тисяч гривень включно;

4 робочих місця – понад 500 тисяч і до 1 мільйона гривень включно (але має бути зареєстрований як ФОП не менше 12 місяців та внести суму співфінансування 30% вартості проєкту).

Якщо розглядати випадок надання допомоги для члена сім'ї, зокрема підприємця, за програмою гранту мають створити:

1 робоче місце – до 250 тисяч гривень включно;

2 робочих місця – понад 250 тисяч і до 500 тисяч гривень включно;

4 робочих місця - понад 500 тисяч і до 1 мільйона гривень включно для членів сім'ї учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни та для деяких інших категорій визначених законом.

Що ще відомо про допомогу військовим від держави?

Українські службовці мають право не тільки на щомісячну зарплату, у разі потреби – військові можуть отримати одноразову матеріальну підтримку. Зокрема йдеться про поранення або серйозні проблеми зі здоров'ям.

Крім того, мінімальний розмір пенсії УБД у 2026 році вийшов на рівень 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.