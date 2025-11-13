Цю монету більше не випускатимуть: США ухвалили важливе рішення

У США ухвалили рішення відмовитись від карбування монети, що має номінал – 1 цент. Так сталося через надмірні витрати на виготовлення пенні.

Чому США більше не хочуть карбувати пенні?

12 листопада на Монетному дворі США у Філадельфії урочисту викарбують останні пенні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Зверніть увагу! Церемонія пройде за участі міністра фінансів Скотта Бессента та скарбника Брендона Біча.

Рішення по карбування пенні готувалося ще з лютого. Тоді Трамп доручив Монетному двору припинити виробництво цієї монети. Станом на зараз, аби виготовити один пенні необхідно майже 4 центи.

Що варто знати про пенні зараз?

Перше пенні було викарбувано у 1787 році, зазначає CNN. Його прототипом був фугіо-цент. Розробку такої монети приписують Бенджаміну Франкліну

Теперішня форма пенні з'явилась уже у 1909 році. Саме на ній розмістили зображення президента Авраама Лінкольна.

Мінфін США наголошує, що в обігу перебувають 114 мільярдів пенні. Проте практичного значення в теперішній час вони майже не мають.

