Эту монету больше не будут выпускать: США приняли важное решение
- США решили прекратить чеканку монеты номиналом 1 цент из-за высоких затрат на ее изготовление.
- Последние пенни будут отчеканены на церемонии 12 ноября в Филадельфии с участием министра финансов и казначея.
В США приняли решение отказаться от чеканки монеты, имеющей номинал – 1 цент. Так произошло из-за чрезмерных затрат на изготовление пенни.
Почему США больше не хотят чеканить пенни?
12 ноября на Монетном дворе США в Филадельфии торжественно отчеканят последние пенни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
Обратите внимание! Церемония пройдет при участии министра финансов Скотта Бессента и казначея Брэндона Бича.
Решение по чеканке пенни готовилось еще с февраля. Тогда Трамп поручил Монетному двору прекратить производство этой монеты. По состоянию на сейчас, чтобы изготовить один пенни, необходимо почти 4 цента.
Что стоит знать о пенни сейчас?
- Первое пенни было отчеканено в 1787 году, отмечает CNN. Его прототипом был фугио-цент. Разработку такой монеты приписывают Бенджамину Франклину
- Нынешняя форма пенни появилась уже в 1909 году. Именно на ней разместили изображение президента Авраама Линкольна.
- Минфин США отмечает, что в обращении находятся 114 миллиардов пенни. Однако практического значения в настоящее время они почти не имеют.
Что еще важно знать о валюте сейчас?
