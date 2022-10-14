Дві потужні країни G7 виділили понад 90 мільйонів для України: який сектор отримає гроші

Енергетична система України – це важливий елемент боротьби з державою-агресоркою – Росією. Тож стабільність цього сектора, особливо напередодні опалювального сезону та в умовах війни, неможливо переоцінити.

У зв'язку з цим Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) видасть кредит для "Нафтогазу" та "Укренерго" перед початком холодів в умовах повномасштабної війни. Підтримали цю ініціативу дві країни з G7 – Велика Британія та Канада.

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Скільки коштів виділила Канада

Канада підписала гарантії на 36,5 мільйона євро для підтримки кредиту ЄБРР для українського "Нафтогазу" на загальну суму у 300 мільйонів євро. Йдеться про підтримку таким шляхом закупівлю газу для України напередодні холодів, адже це має критично важливе значення.

Це рішення прокоментувала віцепрем’єрка і міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, яка має українське коріння. Основні тези:

Офіційна Оттава готова рішуче підтримувати Україну у боротьбі з "протиправним і варварським вторгненням Володимира Путіна";

Політикиня також додала, що позика ЄБРР за підтримки Канади допоможе Києву придбати усі необхідні енергоресурси перед початком зимового періоду.

Як підтримує Україну Велика Британія

Нацбанк закликає виключити Росію зі складу Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). За словами Андрія Пишного, одна з причин – фінансування тероризму зі сторони Росії.

Водночас Британія надасть гарантії на суму у 54,4 мільйона євро для кредиту від ЄБРР у рамках допомоги компанії "Укренерго". Це сприятиме забезпеченню функціонування української енергетичної системи. Міністр фінансів Великої Британії Квазі Квартенг сказав наступне про це рішення:

Британія та ЄБРР продовжують підтримувати Україну не лише на словах, а й справами.

Британський урядовець, крім того, наголосив, що ці кошти допоможуть із процесом забезпечення українців світлом, а також стануть підтримкою для української влади в умовах боротьби з "протиправним вторгненням Путіна".

Очільниця Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо заявила, що протягом 2022 року інвестиції банку в Україну можуть перевищити позначку в 1 мільярд євро. Вона підкреслила, це важливу роль тут відіграла підтримка держав-донорів.