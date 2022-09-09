У спільній заяві експерти заявили, що для відновлення та реконструкції України потрібно 349 мільярдів доларів. Йдеться про соціальний, виробничий та інфраструктурний сектори. Проте ця сума може зрости у найближчі місяці, адже повномасштабна війна росії проти України триває.

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Відновлення України після війни

Швидка оцінка збитків і потреб (RDNA) представляє першу комплексну оцінку наслідків війни у двадцяти різних сферах після початку повномасштабного російського вторгнення. Крім того, у рамках цього проєкту визначили фінансові потреби у контексті стійкого, інклюзивного та сталого відновлення й реконструкції української держави.

Цікаво! В НБУ відзвітували про першу операцію з переведення готівкового долара у безготівковий. Пропозиція центробанку склала 100 мільйонів доларів. Крім того, у банку долали, що дефіцит валюти у деяких банках – це тимчасове явище.

Це також сприяє формуванню спеціальної дорожньої карти для планування необхідних процесів. Зокрема, у проєкті RDNA врахували наслідки війни з 24 лютого до 1 червня поточного року. Виділяють наступні моменти:

фізичну шкоду від війни уже оцінюють у понад 97 мільярдів доларів ;

; найбільше постраждали житловий, транспортний, промисловий сектори та торгівля;

руйнування було зосереджено у Чернігівській, Донецькій, Луганській, Харківській, Київській та Запорізькій областях.

Важливо враховувати, що ця оцінка є попередньою, тому і рівень пошкоджень, і потреб варто розглядати як мінімум. Загальна сума у 349 мільярдів доларів, яку назвали, у 1,5 раза перевищує ВВП України станом на 2021 рік.

Інші потреби та міжнародна підтримка

Також додають, що протягом наступних 36 місяців (3 років) для задоволення нагальних потреб держави Україна знадобиться 105 мільярдів доларів. Ці кошти потрібні для відновлення освіти, охорони здоров'я, здоров’я, інфраструктури. Також йдеться про наступні моменти:

підготовку до майбутньої зими через відновлення опалення та енергопостачання будинків,

підтримку сільського господарства,

ремонт життєво важливих транспортних шляхів.

Ще одна досить значна стаття витрат – це безпечне поводження з уламками та вибуховими речовинами. Сюди також відносять наземні міни. Український Кабмін також вивчає конкретні потреби в різних регіонах країни напередодні початку зими.

З врахування пріоритетів формують індивідуальні плани відновлення та реконструкції, які будуть використовувати у кожній області. Водночас Світовий банк та Європейська комісія підтвердили свою готовність підтримувати Уряд України на постійній основі.