Гривня продовжує зміцнюватися: скільки коштують євро та злотий

Ситуація на валютному ринку залишається стабільною попри війну в Україні. НБУ встановив офіційний курс валют на 29 квітня. Українська гривня продовжує зміцнювати свої позиції щодо євро, злотого та фунту стерлінгів.

Офіційний курс валют

У п'ятницю, 29 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,69 гривні за євро. Це на 28 копійок менше, ніж днем раніше.

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Польський злотий також подешевшав. Проте лише на 4 копійки: тепер його курс становить 6,54 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 36,36 гривні за фунт. Це на 40 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Готівковий курс валют

Згідно з даними finance.ua, готівковий курс валют в Україні станом на 29 квітня виглядає наступним чином:

Долар: покупка – 31,47 гривні, продаж – 32,28 гривні.

Євро: покупка – 33,05 гривні, продаж – 34,07 гривні.

Злотий: покупка – 7,38 гривні, продаж – 7,68 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 41,36 гривні, продаж – 43,85 гривні.

Варто зауважити, що гривня так сильно зміцнюється, оскільки НБУ встановив фіксований курс долара, а всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом США на міжнародному ринку. Оскільки долар зараз максимально міцний, то курс гривні щодо інших валют теж зростає.

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