Официальный курс валют
В пятницу, 29 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,69 гривны за евро. Это на 28 копеек меньше, чем днем раньше.
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Наличный курс валют
Согласно данным finance.ua, наличный курс валют в Украине по состоянию на 29 апреля выглядит следующим образом:
- Доллар: покупка – 31,47 гривны, продажа – 32,28 гривны.
- Евро: покупка – 33,05 гривны, продажа – 34,07 гривны.
- Злотый: покупка – 7,38 гривны, продажа – 7,68 гривны.
- Фунт стерлингов: покупка – 41,36 гривны, продажа – 43,85 гривны.
Следует заметить, что гривна так сильно укрепляется, поскольку НБУ установил фиксированный курс доллара, а все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом США на международном рынке. Поскольку доллар сейчас максимально крепкий, то курс гривны по отношению к другим валютам тоже растет.
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