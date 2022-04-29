Офіційний курс валют
У п'ятницю, 29 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,69 гривні за євро. Це на 28 копійок менше, ніж днем раніше.
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Готівковий курс валют
Згідно з даними finance.ua, готівковий курс валют в Україні станом на 29 квітня виглядає наступним чином:
- Долар: покупка – 31,47 гривні, продаж – 32,28 гривні.
- Євро: покупка – 33,05 гривні, продаж – 34,07 гривні.
- Злотий: покупка – 7,38 гривні, продаж – 7,68 гривні.
- Фунт стерлінгів: покупка – 41,36 гривні, продаж – 43,85 гривні.
Варто зауважити, що гривня так сильно зміцнюється, оскільки НБУ встановив фіксований курс долара, а всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом США на міжнародному ринку. Оскільки долар зараз максимально міцний, то курс гривні щодо інших валют теж зростає.
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