Офіційний курс валют

У п'ятницю, 29 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,69 гривні за євро. Це на 28 копійок менше, ніж днем раніше.

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Польський злотий також подешевшав. Проте лише на 4 копійки: тепер його курс становить 6,54 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 36,36 гривні за фунт. Це на 40 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Додамо, що Нацбанк заморозив курс американського долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар. Проте зараз українські банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж на 10% від офіційного, тобто – 32,18 гривні.

Готівковий курс валют

Згідно з даними finance.ua, готівковий курс валют в Україні станом на 29 квітня виглядає наступним чином:

Долар: покупка – 31,47 гривні, продаж – 32,28 гривні.

Євро: покупка – 33,05 гривні, продаж – 34,07 гривні.

Злотий: покупка – 7,38 гривні, продаж – 7,68 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 41,36 гривні, продаж – 43,85 гривні.

Варто зауважити, що гривня так сильно зміцнюється, оскільки НБУ встановив фіксований курс долара, а всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом США на міжнародному ринку. Оскільки долар зараз максимально міцний, то курс гривні щодо інших валют теж зростає.

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