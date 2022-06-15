Гривня продовжує зміцнюватися: курс валют на 15 червня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 15 червня 2022 року. Злотий та фунт стерлінгів продовжують падати в ціні.

Офіційний курс валют

У середу, 15 червня, НБУ залишив офіційний курс євро на рівні 30,56 гривні за євро. НБУ залишив американський долар з 24 на рівні 29,25 гривні – це заморожений курс з 24 лютого.

Корисно Інфляція крокує світом: яка тактика допоможе вберегти заощадження від знецінення

Натомість польський злотий продовжує падати в ціні. Курс зупинився на рівні 6,57 гривні за злотий. Це на 2 копійки менше, ніж було до цього. Британський фунт стерлінгів подешевшав на 27 копійок і зараз коштує 35,32 гривні за фунт.

Нацбанк з 24 лютого 2022 року – повномасштабного вторгнення Росії в Україну – встановив фіксований курс долара. Тому варто враховувати той факт, що всі інші офіційні курси валют НБУ розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 15 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,66 гривні, продаж – 35,60 гривні.

Євро: покупка – 36,16 гривні, продаж – 37,48 гривні.

Злотий: покупка – 7,80 гривні, продаж – 8,09 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 42,59 гривні, продаж – 46,26 гривні.

До теми – як працюють банки в Україні під час війни: дивитися відео