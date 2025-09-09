У лютому 2015 року 1 ліра коштувала приблизно 10 гривень. Зараз же ці валюти "зустрілися" у співвідношенні 1:1.

Чому ліра та гривня зрівнялися?

З моменту, коли була впроваджена ліра у 2005 році, вона коштувала приблизно 4 гривні повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Демківа.

Михайло Демків Фінансовий аналітик групи ICU Після окупації Криму та частини Донбасу гривня суттєво девальвувала. Але надалі економічна політика Анкари призвела до дуже суттєвого знецінення місцевої валюти.

Водночас, за словами аналітика, реальний стан справ в тамтешній економіці не такий поганий як ситуація з лірою.

Українці за ці двадцять років багатшали швидшими темпами за турків, але залишаються біднішими за них. Якщо брати прогноз МВФ, то розрив між країнами повинен скоротитися до 2,4 раза у 2030 році,

– наголошує аналітик.

Як каже Демків, певний пік ВВП на душу населення припав на 2013 рік. Після цього відбувалося лише падіння цього показника до початку 2020. Саме тоді ВВП Туреччини почав знову зростати.

Аналітик вказує, що першочергово "покращення" відбулося через демографічний фактор. Населення Туреччини стрімко зростає, за останні 20 років воно збільшилось з 68 до 85 мільйонів. У той же час в Україні ситуація зворотна. Українське населення лише старішає та скорочується.

За рік часу найімовірніше вже гривня коштуватиме ліру з хвостиком. Інфляція й девальвація в цій країні будуть вищими за українські. Але роки через два чи три ситуація нарешті нормалізується. А темпи зростання турецької економіки мало би зберегтися. Тож я очікую покращення в наших південних сусідів,

– прогнозує аналітик.

Що відбувається з гривнею зараз?

Регулятор припинив друк деяких банкнот. Ці купюри не виводяться з обігу, просто, станом на зараз, НБУ їх не випускає.

Частина українських монет та купюр вийшла з обігу. Це не означає, що ви втрачаєте кошти. Гроші, які вийшли з обігу, можна обміняти.

