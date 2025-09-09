В феврале 2015 года 1 лира стоила примерно 10 гривен. Сейчас же эти валюты "встретились" в соотношении 1:1.

Почему лира и гривна уравнялись?

С момента, когда была внедрена лира в 2005 году, она стоила примерно 4 гривны сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Демкива.

Михаил Демкив Финансовый аналитик группы ICU После оккупации Крыма и части Донбасса гривна существенно девальвировала. Но в дальнейшем экономическая политика Анкары привела к очень существенному обесцениванию местной валюты.

В то же время, по словам аналитика, реальное положение дел в тамошней экономике не такое плохое как ситуация с лирой.

Украинцы за эти двадцать лет богатели более быстрыми темпами, чем турки, но остаются беднее их. Если брать прогноз МВФ, то разрыв между странами должен сократиться до 2,4 раза в 2030 году,

– отмечает аналитик.

Как говорит Демкив, определенный пик ВВП на душу населения пришелся на 2013 год. После этого происходило только падение этого показателя до начала 2020. Именно тогда ВВП Турции начал снова расти.

Аналитик указывает, что в первую очередь "улучшение" произошло из-за демографического фактора. Население Турции стремительно растет, за последние 20 лет оно увеличилось с 68 до 85 миллионов. В то же время в Украине ситуация обратная. Украинское население только стареет и сокращается.

Через год времени скорее всего уже гривна будет стоить лиру с хвостиком. Инфляция и девальвация в этой стране будут выше украинских. Но года через два или три ситуация наконец нормализуется. А темпы роста турецкой экономики должны были бы сохраниться. Поэтому я ожидаю улучшения у наших южных соседей,

– прогнозирует аналитик.

Что происходит с гривной сейчас?

Регулятор прекратил печать некоторых банкнот. Эти купюры не выводятся из обращения, просто, по состоянию на сейчас, НБУ их не выпускает.

Часть украинских монет и купюр вышла из обращения. Это не означает, что вы теряете средства. Деньги, которые вышли из обращения, можно обменять.

