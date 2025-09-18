НБУ планує розпочати виведення монети номіналом 10 копійок. Завдяки цьому, регулятор хоче скоротити держвитрати.

Чому НБУ хоче вивести 10 копійок з обігу?

Виведення 10 копійок також допоможе скоротити витрати учасники готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також 100 доларів якого року не приймають в Україні зараз

Зараз у готівковому обігу перебуває загалом 5,5 мільярдів штук розмінних монет:

4,1 мільярда з них – мають номінал 10 копійок;

1,4 мільярда – 50 копійок.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,

– зазначає НБУ.

Поступове вилучення розпочнеться з 1 жовтня 2025 року. Відповідно, має відбутися і скасування карбування монети номіналом 10 копійок.

Зауважимо, що ці копійки надалі перебуватимуть в обігу. Вилучення здійснюватиметься, коли монети потраплятимуть у банк.

Зверніть увагу! Аби розрахунки здійснювались без 10 копійок, буде застосовуватись правило заокруглення.



Як правильно заокруглювати гроші / Інфографіка НБУ

Які ще купюри виводять з обігу?

Усі долари, які зараз перебувають в обігу, є чинним платіжним засобом. Тобто їх можна використовувати для розрахунків.

Євросоюз виводить з обігу банкноту 500 євро. Її вирішили "прибрати" через велику кількість підробок.

Зауважте! Регулятор продовжує виводити деякі гривневі банкноти та копійки з обігу. Таким чином НБУ здійснює оптимізацію і покращує гроші через оновлений захист.