Українцям розповіли, як уберегти заощадження від знецінення наприкінці осені

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Чи вигідно класти гривні на депозит

Як розповів 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв, в умовах так званої "валютної лихоманки" переваги строкових вкладів стають помітнішими. Адже на відміну від купівлі доларів, прибутковість якої залежить від подальшої курсової динаміки, депозит дозволяє заздалегідь визначити розмір майбутнього доходу. Щоправда, найближчим часом істотного перегляду ставок експерт не очікує. За його прогнозом, банки наразі пропонуватимуть:

залежно від терміну розміщення коштів у середньому 14,5 – 15,5% річних ;

; тоді як за максимальними акційними пропозиціями 17 – 17,5% річних.

Додатковим чинником привабливості гривневих заощаджень стало підвищення облікової ставки НБУ до 16,5%. У такий спосіб регулятор засвідчив готовність стримувати інфляційний тиск і підтримувати інтерес населення до збереження коштів у нацвалюті. Утім, це не означає автоматичного підвищення відсотків за депозитами – подальша політика фінустанов залежатиме від потреби в залученні коштів, рівня ліквідності та конкуренції за клієнтів.

Наприклад! Якщо розмістити 100 тисяч гривень на депозиті під 15% річних, за рік нарахують 15 тисяч гривень відсотків (або 11 550 гривень після сплати податків), і за фіксованої ставки цей дохід можна розрахувати заздалегідь.



Натомість придбання доларів під час ажіотажу не гарантує прибутку. Якщо різниця між курсами купівлі та продажу сягатиме 1 – 1,5 гривні, подорожчання валюти має щонайменше перекрити ці витрати, аби уникнути збитків.

Водночас фахівець радить не відмовлятися повністю від валютних заощаджень, адже диверсифікація коштів допомагає зменшувати фінансові ризики. Однак купувати долари чи євро лише через побоювання їхнього подорожчання не варто, особливо якщо ці гроші не знадобляться вам найближчими місяцями.

Найбільший інтерес зберігатиметься до гривневих депозитів терміном від 3 до 6 місяців. Такий період дає змогу зафіксувати поточну дохідність, отримати прогнозований відсотковий прибуток і водночас не відмовлятися від можливості переглянути власну фінансову стратегію після завершення строку вкладу– припустив Дмитро Замотаєв.

Окрім того, конкуренція між банками дедалі більше зосереджується не лише на розмірі відсотків, а й на додаткових перевагах для клієнтів. Фінустанови пропонують бонуси новим вкладникам, спеціальні умови продовження договорів, а також можливість відкривати рахунки та керувати заощадженнями дистанційно.

Нагадаємо, інфляційний тиск в Україні може посилюватися через руйнування енергетичної інфраструктури, подорожчання логістики та зростання виробничих витрат бізнесу. За таких обставин перед громадянами постає завдання не лише зберегти свої кошти, а й захистити їхню купівельну спроможність від знецінення.