Як війна в Україні змінила банкінг

У серпні на тлі масованих ракетних і дронових атак активність користувачів мобільного банкінгу могла зрости приблизно на 15 – 20%. Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

За його словами, під час повітряної тривоги обслуговування у відділеннях призупиняють, а клієнти та працівники мають перейти в укриття. Проте це не означає, що фінансові справи доведеться відкласти, адже завдяки застосунку онлайн доступні:

платежі, перекази та поповнення рахунків;

перевірка залишків, керування картками й лімітами;

відкриття депозитів та обмін валюти;

і навіть окремі кредитні послуги – залежно від банку.

Однак зі зростанням популярності мобільного банкінгу клієнтам варто уважніше ставитися до цифрової безпеки. Зокрема, завантажувати додатки лише з офіційних магазинів або сайту банку, не переходити за сумнівними посиланнями для нібито оновлення сервісу та нікому не повідомляти PIN-коди, CVV тощо.

Зауважте! Також фахівець радить уникати відкритих Wi-Fi-мереж і захищати смартфон надійним паролем або біометрією.

Водночас повністю відмовитися від відділень фінустанови наразі не можуть. Наприклад, іпотека, автокредитування та складніші позики для бізнесу все ще потребують перевірки документів, консультацій та особистої комунікації з менеджером.

Банки також готуються до зими

Окремим викликом залишаються відключення електроенергії. На такий випадок за ініціативи Нацбанку створили мережу POWER BANKING, яка об'єднує близько 2,4 тисячі відділень по всій Україні. Приблизно 75% із них належать системно важливим банкам.

Завдяки генераторам, резервному зв'язку, запасам готівки та посиленій інкасації, які додатково тестували напередодні зими, ці установи можуть обслуговувати клієнтів навіть під час тривалого блекауту. У більшості з них також діє так званий "роумінг", що дозволяє знімати гроші в банкоматах інших учасників мережі.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Наявна банківська стратегія дасть змогу не лише "вижити під час зими", а й активно впроваджувати технологічні рішення, які зміцнюватимуть стійкість української банківської системи.

Нагадаємо, останні рішення Нацбанку свідчать, що він реагує на воєнні ризики та продовжує трансформацію фінансового ринку. Серед ключових завдань залишаються збереження фінансової стабільності, поступове пом'якшення вимушених обмежень і наближення українських правил до європейських стандартів.