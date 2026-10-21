Що таке диверсифікація інвестицій

Диверсифікація – це спосіб зменшення інвестиційних ризиків шляхом розподілу коштів між різними активами, пояснює американський освітній ресурс Investor.gov, створений Комісією з цінних паперів і бірж США. Головний принцип добре пояснює відоме прислів'я: "Не варто класти всі яйця в один кошик".

Наприклад, якщо людина витратила всі заощадження на акції однієї компанії, фінансовий результат повністю залежатиме від успіхів цього бізнесу. Натомість вкладення в різні підприємства чи фінансові інструменти дають змогу частково компенсувати збитки від невдалих рішень завдяки прибуткам з інших джерел.

Навіть успішний бізнес не застрахований від труднощів у майбутньому. Експерти SEC зауважують, що на вартість акцій впливає чимало обставин, як-от ефективність керівництва, витрати на виробництво, популярність продукції тощо.

Важливо й те, що різні сектори економіки не завжди рухаються в одному напрямку: коли одні галузі переживають спад, інші можуть демонструвати зростання. Завдяки цьому диверсифікований портфель має більше шансів пом'якшити наслідки ринкових коливань, хоча повністю усунути ризик збитків неможливо.

Щоправда, універсального співвідношення активів немає, адже все залежить від фінансових цілей людини, терміну інвестування та готовності до ризику. Водночас рекомендації фахівців включають періодичний перегляд вкладень і корекцію їхніх часток за потреби.

Нагадаємо, поки частина найбагатших людей світу втрачає мільярди доларів, статки підприємців із технологічної індустрії зростають рекордними темпами. Найбільше від буму штучного інтелекту виграють керівники великих корпорацій, однак значні капітали накопичують також засновники стартапів і власники компаній, які розвивають необхідну інфраструктуру.