НБУ виводить з обігу всі банкноти до 10 гривень: коли їх перестануть приймати

НБУ ухвалив рішення про заміну низки банкнот на відповідні обігові монети. Йдеться про купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Зміни наберуть чинності 2 березня 2026 року.

Що відомо про виведення з обігу гривневих купюр у 2026 році?

Йдеться саме про банкноти 2003 – 2007 років, вказаного номіналу, повідомляє НБУ.

Саме з 2 березня ці банкноти не можна буде використовувати. Адже вони перестануть бути засобами платежу.

Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій,

– вказує регулятор.

Зауважимо, що поступове вилучення цих банкнот з обігу розпочалося ще декілька років тому:

з 1 жовтня 2020 року розпочалося вилучення купюр номіналами 1 та 2 гривні;

а от 5 та 10 гривень почали поступово вилучати – з 1 січня 2023 року, вказує НБУ.

Монети вказаних номіналів перебувають в обігу давно. Їх почали вводити ще у 2018 році.

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними,

– наголошує Нацбанк.

Цікаво! А от термін обігу монет складає в середньому 20 – 25 років.

Що робити з гривневими банкнотами, які виводять з обігу?

Громадяни мають час, аби здійснити обмін вказаних купюр. Зробити це можна декількома способами. В усіх відділеннях українських банків така опція буде доступна з дати вилучення цих банкнот з обігу і до 26 лютого 2027 року включно.

В уповноважених банках цей термін більший. Там обмін дозволяється протягом 3 років з дати вилучення цих банкнот з обігу. Тобто, до 28 лютого 2029 року включно. Зауважимо, що до уповноважених банків належать "Приватбанк", "ПУМБ", "Райффайзен Банк", "Ощадбанк".

Важливо! В НБУ така можливість є безстроковою.