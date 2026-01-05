Саме ці гривні вилучають з обігу: будьте уважні зараз
- НБУ вилучає з обігу банкноти номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003 – 2007 років, замінюючи їх на нові зразки, випущені з 2014 року.
- Банкноти не видаються з кас банків, не постачаються інкасаторським компаніям та утилізуються при потраплянні в НБУ.
Регулятор періодично виводить з обігу деякі банкноти. Це робиться з багатьох причин. Зокрема, для оновлення купюр, аби посилювався їх захист.
Які гривні НБУ виводить з обігу зараз?
Ще в 2024 році регулятор ухвалив рішення про виведення з обігу банкнот номіналами 50 та 200 гривень. Йдеться про зразки 2003 – 2007 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Зауважимо, що ці банкноти перебувають в обігу. Їх вилучення відбувається тоді, коли такі купюри потрапляють в банк.
Національний банк з метою підвищення якості готівки в обігу комплексно працює над оптимізацією готівкового обігу та послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені,
– вказує регулятор.
Вказані банкноти замінюють на зразки, випущені з 2014 року. А вилучені купюри НБУ утилізує.
Потрібно сказати, що люди таку заміну не відчують. Адже спеціально ці банкноти здавати в банк непотрібно. Їх не просто вилучають, а і:
- не видають з кас у банках;
- до того ж НБУ не видає їх інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.
Нагадаємо, що до цього аналогічне рішення ухвалювалось, щодо 500 гривень 2003 – 2007 років. Їх замінюють за такою ж схемою, повідомляє Нацбанк.
Що ще потрібно знати про гроші в України зараз?
Коли буде проведена повна заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень, завершиться процес вилучення старих гривневих купюр. Після цього банкнотно-монетний ряд гривні буде містити лише грошові знаки сучасного покоління. Завдяки цьому, посилиться захист національної валюти, що наразі перебуває в обігу.
У жовтні 2025 року НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу 10 копійок. Ця монета також вилучається поступово. Аби розрахунки відбувалися без цієї копійки, використовуються правила заокруглення.