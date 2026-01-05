Саме ці гривні вилучають з обігу: будьте уважні зараз

Регулятор періодично виводить з обігу деякі банкноти. Це робиться з багатьох причин. Зокрема, для оновлення купюр, аби посилювався їх захист.

Які гривні НБУ виводить з обігу зараз?

Ще в 2024 році регулятор ухвалив рішення про виведення з обігу банкнот номіналами 50 та 200 гривень. Йдеться про зразки 2003 – 2007 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зауважимо, що ці банкноти перебувають в обігу. Їх вилучення відбувається тоді, коли такі купюри потрапляють в банк.

Національний банк з метою підвищення якості готівки в обігу комплексно працює над оптимізацією готівкового обігу та послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені,

– вказує регулятор.

Вказані банкноти замінюють на зразки, випущені з 2014 року. А вилучені купюри НБУ утилізує.

Потрібно сказати, що люди таку заміну не відчують. Адже спеціально ці банкноти здавати в банк непотрібно. Їх не просто вилучають, а і:

не видають з кас у банках;

до того ж НБУ не видає їх інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Нагадаємо, що до цього аналогічне рішення ухвалювалось, щодо 500 гривень 2003 – 2007 років. Їх замінюють за такою ж схемою, повідомляє Нацбанк.

Що ще потрібно знати про гроші в України зараз?