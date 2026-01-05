Именно эти гривны изымают из обращения: будьте внимательны сейчас
- НБУ изымает из обращения банкноты номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003 – 2007 годов, заменяя их на новые образцы, выпущенные с 2014 года.
- Банкноты не выдаются из касс банков, не поставляются инкассаторским компаниям и утилизируются при попадании в НБУ.
Регулятор периодически выводит из обращения некоторые банкноты. Это делается по многим причинам. В частности, для обновления купюр, чтобы усиливалась их защита.
Какие гривны НБУ выводит из обращения сейчас?
Еще в 2024 году регулятор принял решение о выводе из обращения банкнот номиналами 50 и 200 гривен. Речь идет об образцах 2003 – 2007 годов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Одинаковое название, а разница существенная: какие ключевые различия между долларами Канады и США
Заметим, что эти банкноты находятся в обращении. Их изъятие происходит тогда, когда такие купюры попадают в банк.
Национальный банк с целью повышения качества наличности в обращении комплексно работает над оптимизацией наличного обращения и последовательно заменяет в обращении все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные,
– указывает регулятор.
Указанные банкноты заменяют на образцы, выпущенные с 2014 года. А изъятые купюры НБУ утилизирует.
Нужно сказать, что люди такую замену не почувствуют. Ведь специально эти банкноты сдавать в банк не нужно. Их не просто изымают, а и:
- не выдают из касс в банках;
- к тому же НБУ не выдает их инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности.
Напомним, что до этого аналогичное решение принималось, относительно 500 гривен 2003 – 2007 годов. Их заменяют по такой же схеме, сообщает Нацбанк.
Что еще нужно знать о деньгах в Украине сейчас?
Когда будет проведена полная замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен, завершится процесс изъятия старых гривневых купюр. После этого банкнотно-монетный ряд гривны будет содержать лишь денежные знаки современного поколения. Благодаря этому, усилится защита национальной валюты, что сейчас находится в обращении.
В октябре 2025 года НБУ принял решение о выводе из обращения 10 копеек. Эта монета также изымается постепенно. Чтобы расчеты происходили без этой копейки, используются правила округления.