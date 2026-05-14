Саме ці гривні найчастіше підроблюють: будьте уважні
- У 2025 році 80% підробок гривні становили банкноти номіналом 500 гривень.
- Зниження кількості підробок пов'язане з посиленою системою захисту сучасних банкнот.
Регулятор відзначає, що за результатами 2025 року, кількість підробок національної валюти відчутно скоротилась Для розуміння, у 2024 ці обсяги були в 3 рази більші.
Які гривневі купюри у 2025 підроблювали найчастіше?
Торік найчастіше підроблювали банкноту 500 гривень. Обсяги складали – 80% від загальної кількості усіх вилучених підробок, повідомляє НБУ.
Читайте також Саме ці 50 копійок змогли продати за 20 тисяч: як виглядає така монета
Інших купюр вилучали менше:
- банкноти номіналом 200 гривень – 13% від загальної кількості;
- 20, 50, 100 та 1000 гривень – банкнот цих номіналів було вилучено сумарно 7%.
Цікаво! Протягом 2021 – 2024 років найбільше підроблялися банкноти зразків 2003 – 2007 років.
У 2025 купюри сучасного покоління, тобто, 2014 – 2019 років, склали 10% від загальної кількості вилучених банкнот. Регулятор відзначає їх погану якість.
Торік кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на один мільйон справжніх банкнот в обігу становила лише 0,2 штуки. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі,
– вказує НБУ.
Зниження кількості підробок може бути пов'язано з тим, що сучасна валюта має посилену систему захисту. Себто сфальсифікувати її все важче.
Як відомо, для виготовлення гривневих банкнот наразі використовується спеціальний банкнотний папір. А для купюр високих номіналів ще й застосовують сучасні оптично-змінні елементи захисту. Саме вони дозволяють:
- громадянам – легше перевірити купюру;
- а зловмисникам – завадити підробити гроші.
Що робити, якщо ви сумніваєтесь у тому чи підроблена купюра?
Якщо ви думаєте, що купюра підроблена, можна віддати її на експертизу. Цю процедуру проводить НБУ, повідомляє ресурс "Гаразд".
Які нюанси про експертизу потрібно знати:
- Аби віддати кошти на експертизу, непотрібно звертатись саме у підрозділ НБУ. Можна здійснити передачу через звичайний український банк.
- Ця процедура проводиться безоплатно.
За результатами таких досліджень, що здійснюються безкоштовно, вам відшкодують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними,
– повідомляє ресурс.
Складніша ситуація, якщо купюру визнали фальшивою. Адже цю банкноту вилучають. А інформацію про підробку передають у правоохоронні органи.
Яка ситуація з підробленням валюти була торік?
Як показує статистика, у 2025 обсяги підроблення валюти знизились. Переважно, вилучались саме долари – 93% від загальної кількості. Найчастіше підроблювали такі номінали: 100 доларів – 85% від всіх вилучених купюр. А також – 50 доларів – 13% від загальної кількості.
Підробок євро всього 7% від вилучених підроблених банкнот. Найчастіше фальшивки мали номінал 50 євро.