Які гривневі купюри у 2025 підроблювали найчастіше?

Торік найчастіше підроблювали банкноту 500 гривень. Обсяги складали – 80% від загальної кількості усіх вилучених підробок, повідомляє НБУ.

Інших купюр вилучали менше:

банкноти номіналом 200 гривень – 13% від загальної кількості;

20, 50, 100 та 1000 гривень – банкнот цих номіналів було вилучено сумарно 7%.

Цікаво! Протягом 2021 – 2024 років найбільше підроблялися банкноти зразків 2003 – 2007 років.

У 2025 купюри сучасного покоління, тобто, 2014 – 2019 років, склали 10% від загальної кількості вилучених банкнот. Регулятор відзначає їх погану якість.

Торік кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на один мільйон справжніх банкнот в обігу становила лише 0,2 штуки. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі,

– вказує НБУ.

Зниження кількості підробок може бути пов'язано з тим, що сучасна валюта має посилену систему захисту. Себто сфальсифікувати її все важче.

Як відомо, для виготовлення гривневих банкнот наразі використовується спеціальний банкнотний папір. А для купюр високих номіналів ще й застосовують сучасні оптично-змінні елементи захисту. Саме вони дозволяють:

громадянам – легше перевірити купюру;

а зловмисникам – завадити підробити гроші.

Що робити, якщо ви сумніваєтесь у тому чи підроблена купюра?

Якщо ви думаєте, що купюра підроблена, можна віддати її на експертизу. Цю процедуру проводить НБУ, повідомляє ресурс "Гаразд".

Які нюанси про експертизу потрібно знати:

Аби віддати кошти на експертизу, непотрібно звертатись саме у підрозділ НБУ. Можна здійснити передачу через звичайний український банк.

Ця процедура проводиться безоплатно.

За результатами таких досліджень, що здійснюються безкоштовно, вам відшкодують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними,

– повідомляє ресурс.

Складніша ситуація, якщо купюру визнали фальшивою. Адже цю банкноту вилучають. А інформацію про підробку передають у правоохоронні органи.

